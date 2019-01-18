В рамках расследования уголовного дела в отношении двух офицеров пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, которые совершили смертельное ДТП 1 декабря в Хороге, возбужденного по статье 212, часть 3 УК РТ (нарушение правил дорожного движения), выяснилось, что офицеры-пограничники были пьяны в момент ЧП.

Оба офицера таджикских погранвойск, имена которых не сообщаются, были арестованы сразу после совершения ДТП и на сегодняшний день остаются под стражей, сообщил "АП" источник в военной прокуратуре Хорогского гарнизона.

"В ходе следствия установлено, что пограничники, задержанные по факту смертельного ДТП в Хороге, находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они покинули место службы самовольно и без ведома своего командования выехали в город на служебной автомашине", - омтетили в прокуратуре.

По словам источника, офицерам будут предъявлены обвинения и по данным фактам.

Статья 212 ч.3 УК Таджикистана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 1 декабря в районе ГЭС «Памир-1» в результате столкновения служебной автомашины пограничников марки «Toyota RAV-4» и рейсовой маршрутки, стали четыре человека: двое из них, в том числе, беременная женщина, погибли, еще двое получили серьезные травмы.

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