Таджикский предприниматель Сухроб Ризоев создал 20 рабочих мест для жителей узбекского города Денау в Сурхандарьинской области. Он открыл здесь ЗАО «Сомон Турон», которое занимается производством картофельных чипсов и кукурузных хлопьев, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.

На сегодняшний день на предприятии трудоустроены 20 местных молодых людей, но предприниматель намерен в ближайшее время вдвое увеличить рабочие места.

Между тем, аналитики Всемирного банка ожидают, что в среднесрочной перспективе отток капитала из Таджикистана ускорится. Связывают они это с «медленными темпами проведения реформы в Таджикистане, направленной на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, по сравнению с региональными экономиками, особенно Узбекистаном».

Авторы доклада заключают, что, несмотря на проводимые изменения в законодательстве, общая деловая среда в Таджикистане все еще пока не улучшилась, и экономика испытывает высокое регуляторное бремя.

Независимые экономисты согласны с тем, что существующие в Таджикистане условия для введения бизнеса провоцируют отток капитала в соседние страны.

«Некоторые наши бизнесмены сворачивали здесь свой бизнес и перенесли свой капитал в соседние республики, в частности, в Казахстан, Кыргызстан, а с недавних пор и в Узбекистан. Существуют даже люди, которые перенесли свой бизнес в политически нестабильный Афганистан. А все потому, что соседи уже поняли, что предприниматель – это двигатель экономики, а не дойная корова», - сказал «АП» экономист Сайид Одинаев.

Он отметил, что примерно 70% ВВП Таджикистана (ВВП) образуется за счет частного сектора, и власти должны понимать, что от отношения к предпринимателям зависит судьба нашей экономики в целом.

«Чем адекватнее будет отношение к бизнесу, тем процветающей будет наша экономика и наоборот. Пока что, к сожалению, у нас все происходит наоборот», - заключил специалист.

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