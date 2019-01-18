В результате схода снежной лавины погибли отец и сын, жители Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области.

Дорожные работники - 40-летний Мафтулбек Музофирбеков и его отец 64-летний Акризобек Музофирбеков во время расчистки дороги Хорог-Ишкашим от снега 17 января вечером попали под лавину, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеда Юсуфи.

Тело молодого Музофирбекова вытащили из-под снежной лавины, поиски его отца продолжаются.

"При проведении ликвидационных работ по очистке снега и завалов, на 32 км автодороги Хорог-Ишкашим вблизи местечка Баржир погрузчик, в котором находились трое сотрудников Управления дорог ГБАО, попал под снежную лавину. В результате водитель, получив различные повреждения, был госпитализирован, а отец и сын Музофирбековы погибли, сейчас ведутся поиски тела отца, а тело Мафтулбека уже передано родственникам", - отметила Умеда Юсуфи.

По ее словам, в тотм же день, 17 января, на территории села Хафтруд Пенждикентского района Согдийской области был зафиксирован сход лавины, которая накрыла под собой местного жителя Исмата Мухибова, его тело пока не найдено.

Днем ранее на территории Ванджского района ГБАО пятеро местных жителей оказались под лавиной. Снежная лавина сошла на дороге между селами Мотравн и Жамаги сельсовета Язгулом. Местные власти сообщили, что четверо были спасены, поиски еще одного из попавших под лавину продолжаются.

Еше двумя днями ранее в Пенджикенте, в горах села Рогич лавиной накрыло двух мужчин - 20-летнего Масехо Орзуева и 30-летнего Абдушафи Тиллоева.

Между тем, административный центр ГБАО вторые сутки остается в снежном плену. Обильные снегопады, обрушившиеся на область, спровоцировали сход ряда снежных лавин на автодорогах Дарваз-Хорог, Хорог-Мургаб и Хорог-Ишкашим.

На местах схода снежных лавин была направлена дорожная техника, которая расчищают дороги от снега для возобновления движения автотранспорта.

Другие дороги, ведущие от столицу к остальным регионам Таджикистана, открыты для движения автотранспорта.

Однако, по данным Агентства по гидрометеорологии, опасность схода лавин и камнепадов сохранится в стране до 21 января. КЧС призывает людей к бдительности.

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