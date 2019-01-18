Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана на саммит форума «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине в апреле 2019 года.

Приглашение китайского лидера в адрес Эмомали Рахмона поступило по дипломатическим каналам, сообщил «АП» источник в правительственных кругах Таджикистана.

Второй саммит «Один пояс, Один путь» состоится в апреле этого года. Эмомали Рахмон не принимал участие в первом саммите, который прошёл в Китае в мае 2017 года.

Тогда на саммите Таджикистан представляли министр экономического развития и торговли республики Неъматулло Хикматуллозода и тогдашний глава Таможенной службы при правительстве страны Абдуфатох Гоиб.

Инициатива «Один пояс, один путь» включает проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века».

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