Сегодня отмечается 76-я годовщина победы в Сталинградской битве, которая переломила ход Второй мировой войны. Величайший героизм проявили советские воины в битве за волжскую твердыню. Героически сражались на подступах к Сталинграду и в самом городе и наши земляки – таджикистанцы.

Среди городских развалин в центре Сталинграда, в единственном в округе уцелевшем доме, где укрывались от обстрелов местные жители (среди них девочка – ребенок-грудничок), в ночь на 27 октября 1942 года заняла круговую оборону боевая группа пулеметчиков, бронебойщиков, снайперов и автоматчиков. Она состояла из 24 бойцов под командованием лейтенанта Афанасьева и сержанта Павлова. Этот дом, ставший важным пунктом обороны города, защищали воины восьми национальностей и в их числе наш земляк - таджик Ахмед Турдыев. Они стали олицетворением боевого братства всех народов СССР, объединенных против общего врага.

Имена многих таджикских воинов стали известны тогда не только в Таджикистане, но и всему Советскому Союзу и даже нашим противникам.

Громкая слава шла тогда о легендарном командире тяжелого танка КВ-2 133-й танковой бригады 62-й армии гвардии старшине Анваре Каландарове. На счету отважного командира танка и его экипажа было более шести подбитых и четыре сожженных фашистских танка. Отважно сражались на Сталинградском фронте командир зенитного орудия 1077-го зенитно-артиллерийского полка сержант Сайфулло Пулатов - со своим расчетом он сбил три немецких самолета, командир 684-го артиллерийского полка майор Шарифджан Ахмеджанов, командир кавалерийского эскадрона Махмудбек Нарзибеков, пулеметчики Бакир Давлятов и Александр Гордеев.

Отлично действовали в разгар боев в городе командир штурмовой группы гвардии младший лейтенант Халил Расулов и многие другие бойцы и командиры из нашей республики, которые в составе различных воинских подразделений отстояли героический Сталинград, встав на пути немецко-фашистских войск.

1 /10 Мало кто знает, что в Душанбе ныне живет всего один участник Сталинградской битвы - полковник в отставке Халил Муминович Расулов. Скромный и невероятно добрый человек, он хранит в своей памяти историю, которая нам знакома лишь по учебникам и книгам. И нам несказанно повезло, что мы можем говорить с ним, слушать его рассказы и учиться жизни у него - настоящего Героя!

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом внесли граждане Советского Таджикистана. Десятки, сотни таджикистанцев осаждали военкоматы с заявлениями о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. В 1942 году в боевых действиях под Сталинградом приняли участие сформированные в Таджикистане 2 кавалерийские дивизии – 61-я и 104-я. Например, об исключительной смелости кавалеристов 61-й дивизии свидетельствует оперативное донесение начальника штаба 17-го армейского корпуса вермахта генерал-майора Ганса Дерра. Где он отмечает, что противник «продолжал проявлять активность. Его усиленные атаки 4 декабря, несмотря на храбрые действия 3 румынских батальонов, привели к потере населённых пунктов Шарнутовский и Дорганов. 61-я кавалерийская дивизия русских проникла через брешь в районе Крайняя Балка непосредственно до восточной окраины Котельниково».

В боях с немецко-фашистскими войсками 61-й кавалерийской дивизией были нанесены большие потери 114-му мотопехотному полку, 11-му танковому полку 6-й танковой дивизии немцев. Понесли тяжёлые потери и были разгромлены 2-й, 3-й, 4-й кавалерийские и 3-й артиллерийский полки румын. Зарублено и уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров, взято в плен более 2000 человек. Подбито, сожжено и захвачено более 40 танков, свыше 150 автомашин, более 100 орудий различных калибров и других видов вооружения, боеприпасов.

Конники Таджикистана задержали продвижение танковой группировки врага, стремившейся на соединение с окруженными под Сталинградом немецкими войсками.

Тогда же на средства населения Таджикистана построена и передана Сталинградскому фронту танковая колонна «Комсомолец Таджикистана».

В те дни в республиканской печати были опубликованы фотографии и благодарственные письма от воинов Красной Армии, оборонявших Сталинград, направленные гражданам Таджикистана, письма и фотографии, ставшие историей, которые сегодня вы сможете увидеть и прочитать.

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