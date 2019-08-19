Министерство просвещения РФ выступило с предложением ограничить использование мобильных устройств связи в образовательных организациях России. Соответствующие рекомендации ведомство разработало совместно с Рособрнадзором и Роспотребнадзором, сообщает Медуза.

Предложение основывается как на международном опыте, так и на всероссийском опросе, согласно которому 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Среди прочего министерство рекомендует предусмотреть в школах места для хранения мобильных телефонов, а также «согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации».

Рекомендации будут направлены в регионы до начала учебного года.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала рассмотреть вопрос о полном запрете мобильных телефонов в школах.

Помимо рекомендации министерства запрет на использование учениками телефонов должен быть прописан в уставе школы.

В Таджикистане они под запретом

Таджикистан запретил ношение и использование мобильников школьниками еще в 2009 году.

Ещё в 2007 году чиновники от образования начали кампанию против использования школьниками и студентами мобильных телефонов.

В марте 2009 данный запрет был узаконен: депутаты нижней палаты парламента одобрили и приняли поправки в Законы РТ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и «О начальном профессиональном образовании».

Согласно поправкам, запрещено ношение и использование мобильных телефонов во всех общеобразовательных школах республики независимо от их форм собственности, причем запрет относится и к педагогам данных школ.

Использование мобильных телефонов в образовательном учреждении Таджикистана также запрещено в соответствии со ст. 8 закона Таджикистана «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».

Согласно статьи 5 закона, родители обязаны «запрещать детям дошкольного возраста и детям, обучающимся в общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учреждениях образования, независимо от организационно-правовых форм, приносить и использовать мобильные телефоны».

Данное нововведение лишило родителей школьников возможности иметь постоянную связь с ребенком.

Многие родители тогда говорили, что из-за отсутствия школьных автобусов не могут контролировать передвижение детей на общественном транспорте и беспокоятся за них, и поэтому запрет на телефоны был воспринят мягко сказать без энтузиазма.

После одобрения закона сотрудники милиции начали проводить регулярные рейды в школах, налагать штрафы.

Сотрудники милиции обыскивали учеников и забирали у них мобильные телефоны. Потом милиционеры требовали, чтобы родители шли в отделение, платили штрафы, и забирали мобильники.

В 2014 году городское управление образования обещало, что в душанбинских школах установят стационарные телефоны для контакта родителей, учителей и детей. Однако в 2016 году власти сообщили, что «из-за ограниченных возможностей у самих учебных заведений стационарные телефоны установлены не во всех школах».

Помните! Денежные штрафы должны уплачиваться только через учреждения «Амонтабанка» с предоставлением квитанции, а само наложение штрафа должно быть на основе обоснованных административных протоколов. И еще - штраф налагается только судом.

анее юридическая компания "Химоя" включила запрет мобильников в школах Таджикистана, как противоречивую законодательную норму. Также юристы отмечают, что рейды, проводимые милицией на территории образовательных учреждений без участия педагогов или родителей (или лиц, заменяющих родителей) - это незаконная деятельность. Обыскивать учеников тоже незаконно - это нарушение правил проведения досмотра. В целях проведения профилактических и воспитательных мероприятий допустимо посещение образовательных учреждений в форменной одежде, но только по согласованию с руководством системы образования.

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