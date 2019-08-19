Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял в столичном Дворце нации президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюня.
На встрече было отмечено, что вот уже почти 5 лет, как АБИИ участвует в инвестировании различных инфраструктурных проектов в странах Азии, в том числе в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства,
Собеседники отметили сотрудничество между Таджикистаном и АБИИ в финансировании инвестиционных проектов, в частности проекта «Улучшение состояния автодороги Душанбе-Турсунзаде – граница Узбекистана».
Также была отмечена поддержка, которую оказывает Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в модернизации Нурекской гидроэлектростанции.
Стороны выразили уверенность в том, что АБИИ примет участие в инвестировании проектов в сферах транспорта, энергетики и других приоритетных для Таджикистана отраслях.
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