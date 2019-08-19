В Министерстве юстиции Узбекистана прошел государственную регистрацию приказ «Об утверждении перечня заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается за счет средств государственного бюджета.

В список вошла 131 группа заболеваний, лечение которых оказывается за счет средств госбюджета, сообщает CA-NEWS.

Перечень, утвержденный Министерством здравоохранения, состоит из 6 категорий и 131 группы заболеваний, среди которых заболевания детей с патологией до 18 лет (альвеолит, муковисцидоз, бронхиолит, атопический дерматит, формы церебрального паралича, ДВС-синдром), заболевания беременных женщин с патологией (преждевременные роды, нефростома, глаукома, коллагеноз, туберкулез, синдром Гийена-Барре), заболевания эндокринной системы, дерматовенерологические заболевания, туберкулезные заболевания и онкологические заболевания (злокачественная опухоль, меланома, фиброаденома, цистаденома и другие).



Пациенты для получения бесплатной помощи должны получить направление из медицинского учреждения.

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