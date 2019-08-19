В Душанбе ожидают прибытия делегаций генеральных штабов Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

С 21 по 24 августа в Душанбе пройдет очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил стран-участниц СНГ, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

Планируется, что участники заседания обсудят вопросы перспективного планирования совместной деятельности и развития многосторонней интеграции, а также создания и совершенствования совместных систем военного назначения.

Для глав штабов ВС стран СНГ будут организованы экскурсии в столичные «Кохи Навруз», «Боги Ирам» и национальный музей Таджикистана.

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