Два дня настоящего праздника и веселья, тысячи положительных эмоций, завораживающих впечатлений, захватывающих зрелищ, включенных фонарей мобильных телефонов и звуки любимых песен от местных и зарубежных исполнителей сопровождали Летний фестиваль «Душанбе-2019», который завершился в столице в минувшие выходные.

На столичном ипподроме в течение 2 дней царила настоящая праздничная атмосфера: и стар, и млад зарядились запасом позитивных эмоций и незабываемых впечатлений на целый год.

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Главным украшением летнего фестиваля стали жители и гости столицы, для которых до начала концерта с участием звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса была организована ярмарка народных ремёсел, образовательная ярмарка ведущих заграничных вузов, мастер-классы от акробатов, художников, музыкантов, танцоров.

Одним из пленительных зрелищ был баттл между молодыми танцорами танцевальной студии New Era, которые продемонстрировали высококлассные номера и движения.

Особенно было весело детям: для них были организованы культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов цирка и кукольного театра, аквагрим и рисунки любимых мультяшных персонажей на лице, а также зона аттракционов.

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Фестиваль был не только зрелищным, но и вкусным и аппетитным. Десятки столичных заведений общепита местной и иностранной кухонь выставили свою еду на 4-х Food Zone, обслуживающей более 50 тыс. человек.

И это ещё не все! Также гости фестиваля вдоволь наслаждались и экологически чистыми, свежими фруктами из разных регионов страны, которые были выставлены в отдельных фруктовых павильонах.

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В общем, к старту первого дня основного мероприятия фестиваля – концертной программы у зрителей создалось вполне отрадное и бодрое расположение.

Первый день Летнего фестиваля «Душанбе-2019» был официально открыт заместителем председателя города Рустами Эмомали Мавсумой Муини.

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«Летний фестиваль Душанбе, являясь традиционным ежегодным событием лета, каждый раз будет эволюционировать, совершенствоваться и привлекать больше внимания к его проведению, - отметила она. - Цель такого мероприятия состоит в привлечении иностранных туристов и организации досуга жителей и гостей столицы».

И в первый, и во второй день старт мероприятию дало захватывающее дух зрелище - прыжки с парашютами с изображением флага страны с высоты более 1500 метров: парашютисты приземлялись прямо в эпицентре культурного мероприятия.

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Вводной частью мероприятия стали свежие клубные хиты в исполнении таджикских ди-джеев Тони Креша и Джавы, которые раскачали многотысячных зрителей, плавно подводя их к главным танцевальным хитам вечеров.

В первый вечер для зрителей выступили рэп-исполнитель М-One и Нобовар Чаноров. «Ту гули лола» Чанорова заставила танцевать даже самых застенчивых зрителей.

Заряженные бодрым зарядом эмоций зрители на ура встретили главного гостя «Летнего фестиваля Душанбе 2019» – Мансура Джафари, который сдержал данное в ходе пресс-конференции обещание исполнить песни из старого репертуара.

Но главным шедевром вечера стала песня “Chasmon siyah”, которую исполнитель посвятил таджикским девушкам. Хиты Мансура не оставляли равнодушными даже строгую и серьёзную охрану – танцевали, веселись все и каждый!

Второй день мероприятия также был не менее зрелищным, приятным и восхитительным, как и первый. В этот день у гостей фестиваля была отличная возможность парить на воздушных шарах, а дети запустили сотни воздушных змеев в небо.

В этот день зрителей ждали новые сюрпризы – новый альбом Мансура Джафари «Инсони Нур», из которой главной символической песней стала «Labe sorkh».

Другим приятным сюрпризом для таджикистанцев стало выступление любимой певицы Шабнам, у которой в конце августа намечается благотворительный концерт в поддержку лиц, больных туберкулёзом. Шабнам также обрадовала зрителей как новыми, так и старыми композициями.

В заключение фестиваля были массово запущены небесные фонарики, которые подчеркнули всю зрелищность и радость от увиденного. Маленькие гости полетели вместе с родителями на аэростатах, эмоции от полета были непередаваемые.

Стоит отметить, что около 200 посадочных мест было разыграно еще до фестиваля на официальном сайте фестиваля www.dufest.tj, а также было разыграно 3 билета от турецких авиалиний Turkish Airlines в Стамбул.

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