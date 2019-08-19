В Петербурге три гражданина Узбекистана получили ранения в массовой межнациональной драке, один из них госпитализирован в Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе, сообщается на сайте узбекского МИДа, сообщает Фергана.
Инцидент произошел 16 августа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на рынке по адресу улица Салова, 52.
По данным «Фонтанки», драка была между соседями по ангару — азербайджанцами и узбекистанцами. Началась она после того как серый BMW, принадлежащий 41-летнему азербайджанцу, наехал на паллет с продукцией.
Что ему сказали на это владельцы паллета, не сообщается, известно только, что четыре человека из автомобиля использовали в начавшейся драке бейсбольную биту и травматический пистолет, из которого было произведено около четырех выстрелов.
По информации узбекского МИДа, пострадавших узбекистанцев было трое, по данным СМИ, — четверо. Они получили сотрясение мозга, переломы лицевых костей и черепа. Один из узбекистанцев ранен из травмата. В больнице в состоянии средней тяжести находится мигрант с переломом черепа.
Уроженцы Азербайджана, завершив разборки, сели в машину, скрылись и пока не найдены. Правоохранительные органы проводят доследственные мероприятия, в ситуацию вмешалось генконсульство. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней степени тяжести.
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