При проведении оперативно-розыскных мероприятий милиция по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием задержала 55-летнего мужчину, проживающего по столичной улице Тунис.

"С апреля 2019 года он, работая в ООО "Джонг Фу" в Вахдате, предоставлял ложную информацию по выплате использованной электроэнергии в размере 9 миллионов 489 тыс. 832 кВтч, в результате чего подобные действия повлекли за собой причинение материального ущерба государству на сумму 6 миллионов 158 тыс. 017 сомони", - сообщает пресс-служба МВД РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 253 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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