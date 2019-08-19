В ходе очередного заседания Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, которое прошло сегодня под председательством спикера нижней палаты парламента страны Шукурджона Зухурова, рассмотрены вопросы о досрочном прекращении депутатских полномочий народных избранников Хилолби Курбонзода и Джамшеда Саидзода.

Их парламентские полномочия досрочно прекращены в связи с тем, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце июля назначил Хилолби Курбонзода мэром города Нурек, а Джамшеда Саидзода - главой Яванского района, сообщил «АП» глава пресс-службы нижней палаты парламента страны Мухаммадато Султонов.

Согласно нормам законодательства страны, если срок полномочий парламента завершится до одного года выборы вместо выбывших депутатов не проводятся.

Срок полномочий депутатов нынешнего созыва нижней палаты парламента заканчивается в конце февраля, в начале марта в стране пройдут выборы новых депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

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