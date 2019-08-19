В аэропортах Москвы в ночь на понедельник, 19 августа, не вылетели вовремя более 30 рейсов. Из-за погоды.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 01.21 мск, во Внуково задержаны десять рейсов, один отменен. В Домодедово ожидают вылета 17 самолетов, три рейса отменены.
Из Шереметьево не вылетели по расписанию три самолета, передает Коммерсант .
Аэропорт Жуковский отправляет и принимает самолеты в соответствии с графиком.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью опустилась до 12–14°С. Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь.
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