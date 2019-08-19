В Россию запретили пересылать почтой и провозить в ручной клади и багаже более пяти килограммов фруктов и овощей без фитосанитарных сертификатов. Новые правила вступили в силу в понедельник, 19 августа, следует из постановления российского правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации, сообщает Фергана.

Для грузов, вес которых превышает пять килограммов, на таможенной границе Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) потребуют сопроводительные документы. Если их не будет, продукцию должны вернуть или уничтожить за счет собственника.

Кроме того, по новым правилам, без документов можно ввозить не более трех букетов цветов, причем букетом считается набор из 15 цветков, листьев или других частей растений, свежих или засушенных. Ограничения также действуют в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев.

Ограничения касается не только самолетов, но и всех всех видов транспорта — судов, пассажирских вагонов, автомобилей, членов экипажей, вагонов-ресторанов, а также почтовых рассылок. Такие нормы были введены в ЕАЭС в 2017 году, сейчас Россия гармонизировала законодательство.

Большое количество фруктов традиционно везут из стран Центральной Азии. Исключение составлял до недавнего времени Узбекистан, откуда с 16 апреля 2012 году был запрещен провоз фруктов и овощей из-за систематического карантинных паразитов вроде восточной плодожорки и табачной белокрылки. Запрет был снят с 5 марта 2019 года, с уточнением, что общий вес продуктов не должен превышать пяти килограммов.

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