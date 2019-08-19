Президент Эмомали Рахмон подписал распоряжение об объявлении Праздника винограда и Праздника яблока.

В соответствии с ним ежегодно в третью субботу августа будет проводиться Праздник винограда и в третью субботу сентября — Праздник яблока, сообщает пресс-служба главы государства.

"Министерствам, ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обеспечить проведение мероприятий, связанных с указанными праздниками, в установленные сроки", - отмечается в сообщении.

Ранее в различных городах и районах Таджикистана проводили праздники дыни и меда. Минсельхоз Таджикистана совместно с мэрией Душанбе в текущем году впервые проведет 25 августа в столичном торговом центре «Мехргон» Праздник тыквы.

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