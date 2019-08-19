На территории Санворского района Таджикистана погибла российская туристка — она упала с моста и утонула в реке Хингоб, сообщает КЧС.

ЧП произошло еще шесть дней назад, однако поиски тела 61-летней Ирины Претиковой сотрудники местной милиции и спасатели КЧС ведут до сих пор, об этом «АП» сообщила руководителя пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Умеду Юсуфи.

«Претикова с еще пятью туристами переходила по мосту через бурную горную реку Хингоб в Сангворском районе и упала в реку», — сказала Юсуфи.