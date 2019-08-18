Чуть более года осталось до празднования 5500-летия одного из древнейших памятников истории Таджикистана — городища Саразм.

По решению правительства республики основные торжества пройдут 12 сентября 2020 года в городе Пенджикент, что находится на севере Таджикистана, недалеко от таджикско-узбекской границы. На праздничные мероприятия (конференции, прием гостей, сувениры и подарки) из бюджета выделено 825 тысяч сомони ($87,5 тыс.). Основные траты в размере 66,4 млн сомони ($7 млн) поручено изыскать из разных источников на ремонт и восстановление исторических памятников Саразма, а также строительство новых социальных и культурных сооружений в Пенджикенте.

Чем же уникален Саразм? Какое значение имел этот город в истории народов Центральной Азии? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, корреспондент «Ферганы» отправился на место археологических раскопок.

Все началось с топора

Саразм расположен всего в 15 километрах от Пенджикента. Название поселения происходит от таджикского «сари замин» — начало земли. Городище было обнаружено благодаря местному жителю. В 1976 году уроженец села Гурач Ашурали Тайлонов пришел в городской историко-краеведческий музей в Пенджикенте и познакомился там с сотрудником Пенджикентской археологической базы Абдуллоджоном Исхаковым (Исаковым), который показывал посетителям старинные экспонаты.

— У меня тоже есть похожий бронзовый топор, который я храню уже шесть лет. Если хотите, я покажу вам, где его нашел, — сказал ему Ашурали Тайлонов.

Исхакова заинтересовала находка, и он сразу же организовал проведение раскопочных и исследовательских работ. Так, 43 года назад было открыто древнейшее поселение на территории Центральной Азии, существовавшее в IV-II тысячелетиях до нашей эры. Археологи нашли здесь множественные дворцовые, культовые и жилые строения, предметы быта и орудия труда.

На городище и сегодня царит оживление: археологи, историки и архитекторы проводят раскопки и лабораторные анализы. Археолог Абдурауф Раззоков более тридцати лет работает в Саразме.

— В 1982 году в Душанбе состоялся международный симпозиум, посвященный историко-археологическим проблемам Центральной Азии, где с научным докладом выступил Абдуллоджон Исхаков, — рассказывает Раззоков. — Его доклад вызвал особый интерес у ученых из Франции, которые долгие годы занимались раскопками древних городов в Южной Туркмении, Иране, Афганистане, Пакистане. Они изъявили желание провести совместные работы на этом древнем городище. При содействии академика Мухаммаджона Осими первая группа ученых под руководством Анри-Пола Франкфора в 1984 году прибыла в Саразм. В 1994 году в Душанбе состоялся симпозиум, посвященный Саразму, в ходе которого ученые говорили, к чему пришли за эти 10 лет. Например, было установлено, что культура градостроительства в северо-восточной части Центральной Азии зародилась именно в Саразме. После этого весь цивилизованный мир узнал об этом древнем городе, — говорит археолог.

В сентябре 2001 года постановлением правительства Таджикистана памятник Саразм был назван центром «формирования культуры земледелия, ремесла и градостроительства таджиков» и объявлен историко-археологическим заповедником.

По словам Абдурауфа Раззокова, первоначальная площадь протогородского поселения Саразм составляла около 100 гектаров. Городище интенсивно развивалось в течение тысячи лет и достигло наибольшего расцвета в период позднего энеолита и ранней бронзы. В настоящее время из 100 га предполагаемой площади города 47 гектаров определены как территория древнего памятника. Из них 17 гектаров выделены для научно-исследовательских и раскопочных работ. В 2003 году, по распоряжению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, эта территория была огорожена. Тогда же глава государства инициировал процедуру включения Саразма в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В 2009 году международные эксперты приступили к экспертизе объекта, а в следующем, 2010-м, протогородское поселение Саразм было внесено в список ЮНЕСКО.

Уникальность и значение Саразма

— В Саразме найдены около 4000 неметаллических и более 300 металлических орудий труда и производства. Специализированные орудия металлообработки позволяют предположить, что в III тысячелетии до нашей эры Саразм был одним из ведущих центров производства металлических изделий в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Наряду с металлообработкой одной из основных отраслей производства саразмийцев была добыча и обработка поделочных камней. Окрестности Саразма были богаты золотом, серебром, оловом, медью. Обнаружение разнообразных украшений, высокоэффективных орудий обработки поделочных камней и отходов этого производства позволяет считать поселение Саразм крупнейшим центром Среднеазиатского Междуречья по добыче и переработке поделочных камней и изготовления из них ювелирных изделий, — говорит Абдурауф Раззоков.

Как известно, каждый культурный объект, внесенный в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, уникален и неповторим. Уникальность Саразма заключается в симбиозе достижений представителей разных культур в результате совместного проживания.

Расширяя зону своих контактов, саразмийцы к средине IV тысячелетия до нашей эры установили культурные и торговые связи с земледельческими центрами территории современной Южной Туркмении, Ирана, Белуджистана, Индии и Афганистана. Тогда впервые на территории Саразма появились переселенцы из Южной Туркмении, представители восточных групп анауской культуры. Их предки жили на территории современной Южной Туркмении еще в V — начале IV тысячелетия до нашей эры, когда там начала формироваться оседлая культура. Однако в связи с тем, что предгорные территории, где сконцентрировались первые земледельцы, имели ограниченные земельные, водные и другие природные ресурсы, молодое поколение стало покидать насиженные земли и переселяться на соседние территории.

Население эпохи энеолита (медно-каменного века) было довольно мобильным. Им нужны были лишь вода и ровная местность, где можно было бы заниматься в первую очередь земледелием, а также скотоводством. Кроме того, люди искали места с локальным расположением природных ресурсов, в частности, каменных, медных залежей. Изготовленные из них предметы экспортировались в соседние поселения и государства. Все это заложило основу торговых и культурных обменов населения Саразма с соседями.

— Саразм являлся самим северным форпостом распространения земледельческих культур на Востоке. Его жители занимались поливным и богарным земледелием, животноводством и ремеслами, — продолжает рассказ сын Абдурауфа Раззокова, научный сотрудник Института истории АН Таджикистана Фарход Раззоков. — Географическое положение Саразма позволяло ему концентрировать в себе не только влияние земледельческих культур с запада и юга, но и влияние культур пастушеских племен, которые располагались к северу от Саразма. Все эти контакты привели к тому, что в Саразме сформировалась уникальная культура, аналога которой до сих пор никто не может найти. Эта уникальность наблюдается прежде всего в архитектуре. Например, остатки строений Саразма имеют очень большие полезные площади. Они заранее планировались, а изнутри имели разнообразное декоративное оформление. Дома были обустроены достаточно разумно и аккуратно как для проживания, так и для общественных нужд.

В Саразме встречается два типа алтарей — круглый и квадратный. Эти алтари связывают с культовыми обрядами, и есть предположения, что для саразмийцев огонь, который зажигался на этих алтарях, имел ритуальный смысл.

Есть несколько гипотез, почему жители покинули Саразм. Одна из них гласит, что саразмийцы перестали жить на этой территории в связи с потеплением климата, что привело к сокращению количества питьевой и поливной воды. Из-за этого саразмийцы в конечном итоге были вынуждены мигрировать, — отметил Фарход Раззоков.

Денег нет, но археологи держатся

В течение 43 лет на городище Саразм раскопано более 20 объектов, пять из которых перекрыты металлическими конструкциями с навесами. В настоящее время археологи продолжают раскопки, однако из-за нехватки денег работы периодически приостанавливаются, и раскопанные объекты снова уходят под землю.

Несмотря на аномальную жару, которая накрыла Таджикистан нынешним летом, Саразм притягивает самых разных ученых. Нафиса Брагина — старший преподаватель Таджикского технического университета имени М. Осими — специалист в области архитектуры и дизайна. Свой двухмесячный летний отпуск она решила посвятить исследованию находок на Саразме.

— Летний период — пора раскопок, и мне есть чем заняться здесь. Работаю на 15-м и 17-м объектах, занимаюсь измерением и фиксацией того, что находят археологи. Это уникальные находки. Здесь нашли дверь и, что является большой редкостью, был найден порог к ней. По высоте двери теперь можно определить и высоту помещения.

Но меня беспокоит состояние глинобитных объектов, которые находятся под открытым небом. Хорошо, что пять из них укрыли под стальными навесами, но они защищают только от атмосферных осадков, но не от ветра. Мои наблюдения показали, что ветра-суховеи дуют здесь в течение всего лета по 5-8 часов в сутки. При этом 15 остальных объектов находятся под открытым небом, и сохранить их даже от дождей пока не удается. Глиняные исторические объекты во всем мире сохраняют с большим трудом, нам надо изучать передовой опыт японцев и корейцев, которые достигли в этом хороших результатов. Они строят покрытия, максимально оберегающие глинобитные памятники от внешнего воздействия, — говорит Нафиса Брагина.

— Мы надеемся, что в будущем все объекты на Саразме будут укрыты под навесами, но до того времени стараемся все, что обнаруживаем каждый год, обратно засыпать землей и естественным образом консервировать. Этот метод дает возможность продолжать изучение объектов и получать новую информацию. Повторная естественная консервация не позволяет памятнику разрушаться под воздействием антропогенных или природных факторов.

Очень редко памятники такого возраста сохраняются практически полностью. Процесс разрушения многих памятников на территории Средней Азии был связан с тем, что в советское время повсеместно происходило активное освоение земель под сельскохозяйственные работы. В Саразме этого, к частью, не произошло. Наши ученые смогли доказать его значимость, благодаря чему памятник сохранился. Он дает возможность снова и снова проводить научные исследования, делать открытия и показать миру достижения наших предков, живших здесь 5500 лет тому назад, — замечает Фарход Раззоков.

Саразм привлекает к себе и простых туристов —любителей древности. Француз Альфред Ребуль (Alfred Reboul) не скрывает своего восторга от увиденного на городище.

— Когда я был еще школьником, любил читать книги о древних городах и цивилизациях, а когда стал студентом, больше стал интересоваться историей старых городов и поселений Центральной Азии. В частности, изучал историю Саразма. Сейчас я работаю юристом, но мое хобби — ездить по древним городам. Я рад, что мне удалось приехать в Таджикистан и посетить Саразм. Это один из древнейших городов мира. Я еще раз убедился, что чтение книг — одно удовольствие, а видеть памятник своими глазами — совершенно другое наслаждение, — делится Ребуль.

Как говорят ученые, Саразм — это еще не до конца изученный «островок сокровищ». Он может поведать еще многое об истории, культуре и быте народов, населявших Центральную Азию в древние времена. Задача государства — сохранить этот памятник для будущих поколений.

— Сейчас идет подготовка к празднованию 5500-летия Саразма в 2020 году, в связи с этим много планов как у научного сообщества, так и у муниципальных органов. Строятся новые дороги, новое здание музея, новый научный центр, где местные и иностранные ученые смогут работать в хороших условиях. Хотелось бы, чтобы в будущем Саразм стал одним из центров притяжения как для туристов, так и для ученых всего мира, которые будут приезжать сюда и участвовать в раскопках. А работы на городище хватит еще не на одно десятилетие, — заключает Фарход Раззоков.

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