Проект по здоровью и питанию в рамках инициативы «Продовольствие во имя будущего» в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан определил победителей регионального конкурса по питанию среди учреждений первичной медико-санитарной помощи Хатлонской области.

«Здоровое питание для здорового поколения» под таким лозунгом 9 августа в Бохтаре прошел региональный конкурс и выставка по питанию среди 12 учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Хатлонской обрасти.

Конкурс был поддержан Проектом по здоровью и питанию в Таджикистане в рамках программы «Продовольствие во имя будущего», поддерживаемой Агентством США по международному развитию (USAID). Данный региональный конкурс явился итогом проведения 12 конкурсов на уровне районов среди медицинских работников системы ПМСП.

По итогам голосования жюри в лидеры вышли ПМСП района Кушониён – I место, ПМСП района Ёвон – II место и ПМСП района Джоми – III место.

Основной идеей конкурса явилось повышение уровня профессиональной компетенции медицинского работника в вопросах формирования у населения полезных навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни. В ходе конкурса участники неоднократно подчёркивали опасные последствия недоедания в период первых "тысячи дней", исчисляемых от зачатия до двухлетнего возраста ребенка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно пропагандирует грудное вскармливание в качестве наилучшего источника питания для детей грудного и раннего возраста. Урон здоровью, физическому и умственному развитию ребенка, нанесенный недостаточным питанием в этот период, уже никогда невозможно будет восполнить. Для нормального развития ребенка, ВОЗ рекомендует исключительное грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев, поэтапное включение дополнительного прикорма с шестимесячного возраста с сохранением грудного вскармливания до двухлетнего возраста.

«Для ребенка, здоровое питание начинается с грудного вскармливания, а для матери полноценное питание является залогом рождения здоровых детей и качества собственной жизни. Материнское молоко является натуральным и полноценным продуктом, который не заменит ни одно искусственное детское питание. Сегодня доля исключительного грудного вскармливания детей в возрасте до 6 месяцев по всей республике составляет 36 процентов - это говорит о том, что не все дети получают полноценную и натуральную пищу. Если мы каждый день будем прилагать усилия в этом направлении, я уверен, мы сможем улучшить результаты», - резюмировал профессор Зоир Набиев, член жюри, начальник Управления организации предоставления медицинских услуг матерям, детям и планированию семьи Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

"Самым главным достижением проекта является то, что нам удалось подготовить тренеров из числа местных медработников, что обеспечит устойчивость проекта после его завершения, - говорит Фарида Худойдодова, член жюри, заместитель директора Республиканского учебно-клинического центра семейной медицины Республики Таджикистан.

Команда ПМСП района Носири Хусрав

Конкурсанты представили на суд жюри «План мероприятий по повышению процента детей до 6 месяцев, находящихся на исключительном грудном вскармливании»; участвовали в викторине на тему грудного вскармливания, а также представили «Уголки здорового питания», посредством которых, ПМСП каждого района наглядно продемонстрировала пользу, методы приготовления и использования здоровой пищи из доступных овощей и фруктов.

Участники подготовили самодеятельные постановки об эффективном консультировании по вопросам питания матерей и детей и необходимости исключительного грудного вскармливания детей в возрасте до 6 месяцев.

"Безусловно, мы и раньше понимали важность правильного питания матери, но не так глубоко, как сейчас. Благодаря многочисленным обучающим семинарам, в которых мы приняли участие в рамках деятельности Проекта, мы, твердо убеждены в том, что от здорового питания беременной женщины и кормящей матери зависит вся дальнейшая судьба новорожденного, поскольку фундамент развития ребенка закладывается именно через здоровый образ жизни и правильное полноценное питание матери. Мы стали лучше консультировать беременных женщин и детей, научились составлять для них правильный рацион. Хотелось бы поблагодарить Проект за возможность повысить наш профессиональный потенциал и, таким образом, улучшить качество помощи, предоставляемой на уровне ПМСП", - говорит Одилова Гулнигор, акушер-гинеколог, лидер команды-победителя, ПМСП района Кушониён.

Проект по здоровью и питанию в Таджикистане в рамках программы «Продовольствие во имя будущего» при поддержке USAID начал свою деятельность в 2015 году в 12 целевых районах Хатлонской области. За это время более 600 медицинских работников были обучены по различным медицинским темам, включая питание, это позволило улучшить качество и доступность медицинской помощи, как в центрах ПМСП, так и больницах. В 24 медицинсих учреждениях оборудованны ресурсные центры по питанию матери и ребенка для непрерывного обучения медицинских работников ПМСП и больниц.

В родильных отделениях поставлено базовое оборудование для оказания эффективной перинатальной помощи, благодаря чему, улучшилось качество услуг родовспоможения и ухода за новорождёнными, большинство из 131 целевых клинических показателей улучшились на 70 процентов. Более 116 тысяч детей в возрасте до пяти лет и около 35 тысяч беременных женщин охвачены деятельностью, связанной с пропагандой материнского и детского здоровья и питания.

С 2012 по 2017 гг. по результатам медико-демографического исследования, в Таджикистане распространенность задержки роста у детей до 5 лет (показатель хронического недостатка питания) снизилась с 26 до 18 процентов; распространенность истощения (показатель острого недостатка питания) снизилась с 10 до 6 процентов. Однако уровень анемии среди детей до 5 лет и женщин репродуктивного возраста остаётся очень высоким – более 40 процентов.