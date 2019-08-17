Считается, что творческие люди как будто не с этой планеты, и управленцу бывает непросто руководить такими сотрудниками. Креативят они только по приходу музы, дисциплины обычно никакой, планировать работу таких людей сложно и это вовсе не полный список проблем, которые приходится решать менеджеру.

Практикующие управленцы в сфере креатива рассказали нам, как справляются с этим они.

Исмаил Исмаилов, генеральный директор маркетинговой компании полного цикла XamaTarafa:

- В сфере управления человеческими ресурсами я работаю уже более 10 лет. На сегодняшний день в моей творческой команде работает около 50 человек, представляющих буквально «сливки» из всех отраслей: дизайна, маркетинга, фото- и видео-продакшена и event-менеджмента.

Моя практика говорит о том, что шаблонные схемы менеджмента не работают с творческими людьми, потому что они – уникальные личности. Поэтому, во-первых, менеджеру необходимо не ограничивать их свободу и не загонять их в какие-то рамки. Например, у нас в компании нет дресс-кода, в офисе играет музыка, мы не ограничиваем общение между сотрудниками и не принуждаем их находиться в офисе – главное, чтобы все задачи были выполнены в срок.

Во-вторых, важен индивидуальный подход к мотивации творческих сотрудников. Как правило, материальная мотивация с ними работает не всегда.

Был в моей практике такой случай. В команде работал очень талантливый, но очень неорганизованный сотрудник. У него всегда было большое количество задач, и, чтобы решать их в срок, ему надо было находиться в офисе полный рабочий день. Но соответствовать этому требованию он не мог – сложно ему было просыпаться утром и успевать в офис к 9:00.

С переводом на полный рабочий день у него резко упал уровень мотивации, качество работы ухудшилось. Мы пошли ему на уступки и перевели его сначала на свободный график, затем, на удаленную работу из дома, но и это не помогло в его случае. Выход нашли такой: учитывая особенности его режима и склонность работать по ночам, мы полностью поменяли его график, так что его рабочее время начиналось в 20.00 и продолжалось до утра.

Как писал автор одной из моих любимых книг Эд Кэтмэлл, самое главное правило управления гениями – это отсутствие большого количества правил. Конечно, правила упрощают жизнь менеджеров, но важно помнить, что иногда они унижают сотрудников: они и без того ведут себя правильно. Главное, чтобы сотрудник сохранял здравый смысл. Бывает, конечно, что он теряют голову. Здесь важно вовремя дать понять ему, что он не единственный гений в коллективе - у нас их много. Обычно помогает.

Ходит много споров, должны ли творческие и нетворческие сотрудники работать в одном помещении или же их все же отделять разными помещениями? В Японии, например, они сидят на разных этажах, в некоторых других странах – наоборот, их «смешивают». Исходя из своего опыта управления, я считаю, что их все же стоит разделять. Мы даже сменили офис, чтобы такое разделение было возможным.

Как правило, творческие сотрудники шумные. Сотрудникам финансового и юридического отделов, а также управленческому персоналу крайне сложно работать в таких условиях.

Манижа Ахмедова, директор ТРК «Азия-Плюс»:

- Творческим людям нужно всегда слышать похвалу – это мотивирует. Где-то читала, что творческие люди всегда в душе остаются детьми, и именно эта способность делает творческих людей уникальными.

Они открытые, уверенные в себе, харизматичные и позитивные. Эти люди прекрасно сочетают в себе гордость и робость.

Творческому человеку нужно дать почувствовать себя важным. Я стараюсь не давить на своих сотрудников, по мере возможности даю им свободу действий. Какая разница, сколько времени он просиживает за монитором, главное сдаёт работу качественно и в срок. Но есть одно НО! Важно, чтобы такое отношение к одному сотруднику не вызывало негатива у других. Здесь надо выстроить отношение с каждым индивидуально, учитывать интересы каждого.

Увы, оборотной стороной медали является тот факт, что творческим людям свойственно страдать «звёздной болезнью». Но мне кажется, что если такое случилось, значит, 90% в этой ситуации виноват руководитель, который уделял слишком много внимания одному сотруднику. И уж если это случилось, лучше не докучать ему чтением морали, а предложить новые задачи, реализовав которые он усмирит свои амбиции.

В моем творческом, дружественном коллективе сегодня работает 24 человека, и, если я не удовлетворена работой кого-то из них, стараюсь выражать свое недовольство только тет-а-тет, чтобы не унижать и не обижать его при других. Они же, как дети, ранимые, им не нравится, когда их наказывают у других на виду, особенно на глазах у коллег, друзей.

В ином случае атмосфера в коллективе будет испорчена, причём не только для «виновника» - для всех. Креативные люди очень чуткие, их легко выбить из колеи. Поэтому одна из главных задач менеджера в творческом коллективе - создать дружескую атмосферу, чтобы можно было общаться свободно, без иерархии, обращаться к руководству по любым вопросам напрямую, без страха и застенчивости.

Фируза Насырова, учредитель компании «Идея» и автор идейных проектов:

- Наша компания занимается авторскими проектами в трёх бизнес направлениях: образованием в сфере управления персоналом, продажи и клиентоориентированность, публичные выступления и бизнес коммуникация; устройством деловых ивентов «под ключ» и продуктами для развития женского лидерства и предпринимательства. И в компании работает четыре человека - взаимозаменяемых, уникальных тем, что мы понимаем, чего хотим и куда идём, а это означает, что только саморазвитие нам в помощь.

Не согласна с тем, что планировать работу творческих сотрудников нельзя, и они зависят от своего настроения. Это не про нас и муза тоже не про нас. Муза - это метафора для ленивых и ждущих штиль в шторме.

Наша маленькая по численности компания претерпела несколько этапов трансформации, и после всех взлётов и падений, мы проработали свои миссию, цели и задачи.

Для себя, как управленца, я выработала следующее правило: начинай с себя. Всегда. Выросшая в творческой среде, я видела тех гениев, кто много размышляет и мало что делает, и тех, кто отвечает за своё слово. Я за второй вариант. И за благотворную атмосферу для работы тоже не один только руководитель несет ответственность. Работая не один день вместе и, отдаваясь непростому бизнесу, каждый создаёт пространство, в котором и себе, и другому надо созидать в гармонии.

Сами понимаете, здесь ожидание вдохновения - потеря себя, рынка, времени, доверия сообщества. Для нас вдохновение в новом проекте, в вызовах, которые мы сами себе имеем привычку провозглашать.

Касательно вопроса совмещения свободы творчества и дисциплины, могу сказать, что это долгий процесс и если до конца быть честной, мы все ещё в процессе чётко слаженной работы ровно в срок. Опять-таки, нужно начинать с себя. Ещё помогают чёткие показатели, расписанные и озвученные вслух функциональные обязанности, чётко прочерченная линия под названием «надо». Мы работаем с клиентами, а им далеко до лампочки, творческие мы или нет. Клиенты любят синхронность обещаний, обязательств и результатов.

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