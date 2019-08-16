В Душанбе на летний фестиваль приехал персоязычный певец Мансур. Мировая звезда побывала сегодня в гостях у радио Asia-Plus и пообщалась с радиослушателями в прямом эфире.

«Я давно не был в Таджикистане, и у меня много песен, которые я не исполнял таджикистнацам. Я впервые исполню здесь песни из нового альбома», - рассказал певец.

Известный музыкант и композитор имеет небольшой опыт и в кино. Он снимался в авторском фильме в 2001 году. Певца спросили, в каком фильме бы он еще снялся, если бы имел возможность.

«Если бы у меня была возможность снять или сняться в фильме, это была бы история о моей жизни, - сказал певец. - Об эмигранте, который покинул свою родину еще ребенком, жил в другой стране, где разные культуры и обычаи, которые смешиваются, пересекаются и обогащают друг друга. Это было бы близко не только мне, но и миллионам людей, подобных мне».

Ведущих интересовало хобби певца, чем он занимается, кроме музыки, что его интересует. Мансур поделился своей диетой, которая помогла сбросить два килограмма.

«Я не ем еду, содержащую глютен. Не ем хлеб, пасту, вместо них ем рис и овощи, то, что содержит углеводы», - сказал он.

За час эфира радиостанцию засыпали сообщениями. Поклонники Мансура спрашивали, выражали пожелания, признавались в любви.

«Вы - звезда мирового масштаба, можете ли вспомнить сейчас, когда вы почувствовали себя звездой?», - спросил один из слушателей.

«Прошу вас, не надо. Вы так щедры на комплименты, вы смущаете меня, я благодарю вас, и надеюсь, все эти любезные слова не утомят слушателей. На счет вашего вопроса… Я даже забыл, что вы спрашивали, я утонул в смущении», - рассмеялся музыкант.

Смотрите этот момент на видео.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.