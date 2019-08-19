АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 АВГУСТА

- Важных событий на этот день не предусмотрено.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 АВГУСТА

День изобретателей и новаторов

1960 - Впервые на Землю вернулись запущенные в космос живые существа - собаки Белка и Стрелка.

2003 - В тендере по строительству Анзобского тоннеля победила иранская компания «Собир».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 АВГУСТА

1515-1580 – Родился таджикско-персидский поэт, историк и переводчик Абдибек Шерози.

1909-1984 – Родился кинорежиссер Рафаил Перелштейн.

1954 – Родился доктор биологических наук Саидали Гулов.

1961-2001 – Родился певец Муборакшо Мирзошоев.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 19 августа от чешской компании Windy.com.