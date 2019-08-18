АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 АВГУСТА
- На столичном «Наврузгохе» состоится «Dushanbe Summer Fest – 2019». Начало в 18:00. Посетителей своим творчеством порадует звезда таджикской эстрады Шабнами Сурае и американский певец иранского происхождения Мансур Джафари.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 АВГУСТА
День медицинского работника.
1934 - Открытие первой Всетаджикской спартакиады.
1965 – Приступила к работе археологическая экспедиция Академии наук Таджикистана в верховьях реки Зерафшан.
2018 - В Душанбе впервые прошел Dushanbe Summer Fest.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 АВГУСТА
980-1057 – Родился таджикско-персидский врач, философ, естествоиспытатель Абуали ибн Сино.
1949 – Родился писатель Назри Яздон.
1957 – Родилась Ранохон Абдурахманова, экс-министр здравоохранения Таджикистана.
1957 – Родился доктор медицинских наук, профессор Аличон Гоибов.
1958 – Родился математик Лафиз Бобоев.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 18 августа от чешской компании Windy.com.
Мансур побывал в гостях у Asia-Plus. Его так расхвалили, что он забыл вопрос
ФСБ впервые обнародовала данные о приехавших на заработки в РФ иностранцах
ЕС инвестирует 59 млн. евро для улучшения экономического положения сельского населения Таджикистана
Правительство преобразует ГУП «Талко» в открытое акционерное общество
Книга Давлатали Давлатзода «Мусульмане» будет издана в России
ТОП-5 строительных компаний Душанбе, которые перестраивают город
Первая «умная» остановка от Tcell
Дональд Трамп хочет купить Гренландию. США уже пытались это сделать в 1946 году
В Душанбе молодой парень задержан за избиение девушки в такси. Ему дали пять суток
Афиша от Asia-Plus: Концерт Мансура, песни Цоя или "пожиратели рекламы"
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста