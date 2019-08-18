АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 АВГУСТА

- На столичном «Наврузгохе» состоится «Dushanbe Summer Fest – 2019». Начало в 18:00. Посетителей своим творчеством порадует звезда таджикской эстрады Шабнами Сурае и американский певец иранского происхождения Мансур Джафари.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 АВГУСТА

День медицинского работника.

1934 - Открытие первой Всетаджикской спартакиады.

1965 – Приступила к работе археологическая экспедиция Академии наук Таджикистана в верховьях реки Зерафшан.

2018 - В Душанбе впервые прошел Dushanbe Summer Fest.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 АВГУСТА

980-1057 – Родился таджикско-персидский врач, философ, естествоиспытатель Абуали ибн Сино.

1949 – Родился писатель Назри Яздон.

1957 – Родилась Ранохон Абдурахманова, экс-министр здравоохранения Таджикистана.

1957 – Родился доктор медицинских наук, профессор Аличон Гоибов.

1958 – Родился математик Лафиз Бобоев.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 18 августа от чешской компании Windy.com.