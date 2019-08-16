Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал правительственное постановление о преобразовании государственного унитарного предприятия "Таджикская Алюминиевая Компания" в открытое акционерное общество "Таджикская Алюминиевая Компания".

Данное постановление подписано 31 июня, а опубликовано сегодня на портале правовой информации Минюста РТ.

В нем указывается, что преобразование ГУП "Талко" произойдет с 1 ноября текущего года. Также указывается, что 100% доля образуемого ОАО остается у государства.

Дочернее государственное предприятие "Алюминсохтмон" также будет преобразовано в открытое акционерное общество «Алюминсохтмон» со 100% долей открытого акционерного общества «Таджикская Алюминиевая Компания».

Также в постановлении указывается создать юридические лица для торгового центра "Металлург", гостиничного комплекса "Ширкент", дома отдыха "Куран", "Каратаг", оздоровительного центра "Ширкент", "Молодёжный центр", детские сады № 9, 10, 11, 12, 14, 16, производственно-отопительной котельни, но со 100% доли ОАО "Таджикская Алюминиевая Компания".

Правительство создало план мероприятий по повышению эффективности производственной деятельности "Талко" на 2019-2024 годы.

Также правительство постановляет освободить от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины перечень производственно-технологического оборудования для модернизации "Талко".

Правительство также позволяет "Талко" осуществить продажу чёрного лома по цене, согласованной с Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом. Прибыль от реализации лома будет использована для нужд хозяйствования и операционной деятельности компании.

В постановлении указывается, что с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2024 года основные средства открытого акционерного общества "Таджикская Алюминиевая Компания" перевести в режим консервации.

В постановлении указывается привлечь коммерческие иностранные кредиты от международных финансовых институтов и коммерческих иностранных банков с целью увеличения производства первичного алюминия на государственном унитарном предприятии "Таджикская Алюминиевая Компания" без предоставления государственной гарантии.

Утвердить ежегодное повышение тарифов на электроэнергию, покупаемую ОАО «Таджикская Алюминиевая Компания» у открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик», в течение 2019-2029 годов на уровне не более 6% с момента ввода в действие технически переоборудованных и обновлённых производственных мощностей алюминиевого производства.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Азима Иброхима.

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