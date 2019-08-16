Европейская комиссия объявила о начале программы поддержки в размере 59 миллионов евро, направленной на развитие сельских районов Таджикистана. На сельское хозяйство приходится около четверти ВВП страны и почти три четверти населения проживает в сельской местности. Вместе с тем, сельская экономика подвержена структурным проблемам, особенно в области управления природными ресурсами и предпринимательской деятельности.

Комиссар по международному сотрудничеству и развитию, г-н Невен Мимица сказал: "С этими новыми инвестициями в размере 59 миллионов евро мы поможем жителям сельских районов Таджикистана рационально использовать природные ресурсы и повысить устойчивость к экстремальным климатическим условиям. Это пойдет на пользу самим общинам и всем нам".

Кроме того, Европейский Союз будет способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса, укреплению управления природными ресурсами и устойчивому и эффективному использованию водных ресурсов.

Недавно утвержденная Программа развития села II основывается на прошлой деятельности ЕС в данном секторе и объединяет текущие программы ЕС - "Программу развития сельских районов I" и "Программу повышению конкурентоспособности таджикского агробизнеса".

Предыдущая программа продемонстрировала важные реформы, осуществленные в области рационального использования природных ресурсов, обеспечения средств к существованию и создания рабочих мест. Например, в области восстановления ирригации и управления речными бассейнами, в результате деятельности по социальной мобилизации были созданы временные рабочие места для 1 992 бенефициаров, 618 из которых - женщины.

Это привело к увеличению инвестиций в сельское хозяйство. В рамках проекта и в сотрудничестве с местными банками в аграрном секторе было выдано 74 кредита, наряду с поставкой оборудования для сертификации безопасности и качества пищевых продуктов, которое в настоящее время функционирует в шести лабораториях Таджикистана.

Недавно утвержденная программа будет, в частности, способствовать:

- повышению конкурентоспособности бизнеса путем поддержки привлечения равного числа женщин и мужчин - фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции к управлению/планированию бизнеса, разработке маркетинговых стратегий и подаче заявок о предоставлении кредита.

- укреплению управления природными ресурсами, путем определения и осуществления мер по снижению риска бедствий в координации с местными общинами и органами власти.

- устойчивому и эффективному использованию водных ресурсов путем поставки и установки измерительного оборудования и программного обеспечения, что позволит моделировать и управлять водными потоками в бассейнах рек в целевых областях.

Эти проекты будут реализованы в сотрудничестве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Всемирным банком и другими организациями.

Отношения между ЕС и Таджикистаном начались в 1991 году, когда Европейская Комиссия приступила к осуществлению Программы технического содействия Содружеству Независимых Государств (ТАСИС). Таджикистан является крупнейшим получателем двусторонней помощи в Центральной Азии. Объем двусторонней помощи ЕС в целях развития увеличился с около 20 млн. евро в год в начале 2000-х годов до около 33 млн. евро в год в настоящее время. В настоящее время средства, выделенные для Таджикистана, направлены на улучшении сферы образования, здравоохранения и развития сельских районов, а также на увеличение инвестиций.

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