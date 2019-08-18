Таджикистан знаменит не только высокими горами, но и красивыми горными озёрами. В Таджикистане более двух тысяч озёр, большинство из них расположены в горных местах на северо-западе, в районе Фанских гор, в центральной и восточной части республики, в районе Памира.

Например, озера Сарез и Яшилькуль в Таджикистане входят в топ «Самые высокогорные озера планеты». Зеркало воды всех озёр Таджикистана в целом, составляет 1005 км² – это приблизительно 1% территории страны.

Миллионы людей мечтают оказаться на берегу тихого озера. Многие туристы приезжают в Таджикистан, чтобы полюбоваться гладью воды и окружающими пейзажами, прогуляться вдоль берега и подышать чистейшим воздухом. Озера Таджикистана надежно скрыты от глаз людей высоко в горах и считаются уникальными природными достопримечательностями.

Сегодня мы расскажем и покажем вам 7 самых красивых и высокогорных озер, которые являются настоящими жемчужинами таджикской природы.

САРЕЗ

источник: ТАСС

Сарезское озеро – удивительное по красоте место – драгоценная жемчужина, в окружении памирских гор Таджикистана. Сарез считается самым молодым на земле высокогорным озером.

Оно образовалось в результате землетрясения силой более 7 баллов в 1911 году. В результате подземных толчков оползень запрудил реку Мургаб и накрыл кишлак Усой. Уровень воды начал подниматься, и вода вскоре затопила кишлак Сарез.

На высоте более 3250 метров над уровнем мирового океана возник новый географический объект – Сарезское озеро, длиной 75 километров и глубиной более 500 метров. В ней постепенно накопилось 17 кубических километров чистой пресной воды, и эта водная масса на протяжения десятилетий остается практически неизменной. Однако никто не может сказать, насколько устойчивым является это огромное естественное хранилище чистейшей пресной воды.

По некоторым данным, если на водоеме произойдет прорыв, то в зоне бедствия окажется не менее шести миллионов человек. Нарушатся водозаборы питьевой воды, будут затоплены сотни кишлаков, погибнут миллионы людей и животных.

Сарез является туристической достопримечательностью Таджикистана. Его посещают не только туристы, но и сотрудники диппредставительств в Таджикистане. В 2015 году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил озеро Сарез, и был поражен увиденным. А в конце мая текущего года озеро посетил Председатель Европейского Совета Дональд Туск.

ХАФТКУЛ

Источник: Vk.ru

Хафткул (он же - Маргузорские озёра, Семь Красавиц Шинга) - это уникальный комплекс из семи озёр («хафт» - семь, «кул» - озеро) с кристально-бирюзовой водой в Зеравшанской долине на севере Таджикистана.

Озёра находятся у подножия Фанских гор. Они расположены каскадом по долине реки Шинг. Нижнее озеро находится на высоте 1598 метров над уровнем моря, а самое высокое - на высоте 2400 метров.

Образованные в результате движения ледника, озёра с геологической точки зрения представляют собой яркий пример мореного рельефа, а с эстетической - прекрасный, удивительный, зрелищный ландшафт. Вода в Хафткуле обладает ярко-бирюзовым цветом за счёт растворенных в ней минеральных солей. Особенно выделяется в этом отношении озеро Мижгон, воды которого остаются чистыми и яркими даже при смешивании с водой реки Шинг!

Одно из семи озёр также имеет «цифровое» название - Хазорчашма («Тысяча родников»). Оно образовалось за счёт родников и маленьких ручьёв, в него также впадают реки Гиссар и Дарахти Сурх. В древние времена через это озеро проходила одна из трасс Великого Шёлкового пути.

КАРАКУЛЬ

Источник: pamir04.ru

Озеро Каракуль - самое крупное бессточное озеро, расположенное в восточной части Памира. Каракуль означает чёрное озеро. Так назвали озеро по тому, что в определенное время суток, вода в озере приобретает черный оттенок: при свечении солнца под определенным углом кристально чистая вода озера становится либо темно-синей, либо темно-зеленой. Озеро расположено на высоте 3914 метров над уровнем моря. Каракуль окружен пустынными скалистыми хребтами, на западе подходящими к озеру, а на востоке отстоящими от него на несколько километров.

Горько-соленая озерная вода остается холодной почти круглый год. Зимой озеро замерзает. Берега озера окружены высокими горами с трех сторон, и только с восточной стороны оно выходит на маленькую живописную долину. Особенно очаровательны виды, открывающиеся путешественнику. Возможности для горных восхождений в регионе озера неограниченные.

Геологические исследования озера последних лет, а также изучение космических снимков позволили ряду ученых сделать вывод о том, что озеро Каракуль образовалось вследствие падения метеорита приблизительно 25 миллионов лет назад.

Несмотря на то, что район Каракуля суров, он одновременно необычайно красив своей первозданной, нетронутой природой и труднодоступностью, чем особенно привлекает путешественников со всего мира.

ИСКАНДЕРКУЛЬ

Источник: tourister.ru

Озеро Искандеркуль по преданиям получило свое название от имени Александра Македонского, которого на Востоке называли Искандер Зулькарнайн («Искандер двурогий»). Слово «куль» означает собственно «озеро», отсюда название — «Искандеркуль». Александр Македонский якобы здесь побывал на своём пути из Средней Азии в Индию.

Озеро расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря, в отрогах горного узла Кухистан, между западными оконечностями Гиссарского и Зерафшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км², глубина озера достигает 72 метров.

По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор, на высоте более 120 метров.

Существуют две легенды о создании этого озера. Первая гласит, что во время своего Индийского похода Александр Македонский натолкнулся на селение, которое не хотело сдаваться. Тогда он приказал направить русла рек на это селение и затопить его, в результате чего образовалось озеро.

Другая легенда, более поэтическая, гласит, что во время привала у этого озера конь Александра, Буцефал, пил ледяную воду озера и простудился. Выздоровев через несколько дней, Буцефал, пасясь на берегу, внезапно заржал, залез на самую высокую скалу и бросился оттуда в воды озера. Опечаленный Александр, прождав несколько дней, увел войско дальше, оставив на берегу озера конюхов и солдат. С тех пор, каждый месяц во время полнолуния Буцефал выходит пастись: воды озера расступаются, и на поверхность выходит черный конь, в сопровождении конюхов.

ЯШИЛЬКУЛЬ

Источник: orangesmile.com

Озеро Яшилькуль, расположенное на Южном Памире, тоже является одной из выдающихся природных достопримечательностей Таджикистана. Высота озера над уровнем моря составляет 3 734 метра, а площадь его зеркала достигает 36 кв. км. Глубина озера тоже довольно внушительная, ее максимальное значение составляет 50 метров. При исследовании прилегающих к озеру территорий были обнаружены старинные наскальные надписи. Именно они позволили пролить свет на историю появления озера: по главной версии, образовалось оно в 13 веке.

Из-за сильного оползня была перегорожена горная река Аличур, со временем из-за активного таяния ледников озеро достигло внушительных масштабов. Более семи сотен лет озеро питается от ледников, из него вытекает крупная река Гунт. Дословно название Яшилькуль можно перевести с таджикского как «Зеленое озеро», что в полной мере описывает одну из главных отличительных особенностей водоема – вода в озере насыщенного изумрудного цвета.

Другой особенностью водоема является низкая температура воды - даже в разгар лета она не прогревается выше 14 градусов по Цельсию.

ЗОРКУЛЬ

В августе 2015 года путешественник Denis Frantsouzov снял озера Яшилькуль и Зоркуль, расположенные на высокогорье Памира Таджикистана и описал: 13 000 кадров, снятых на высоте 4200 метров, потрясающий Млечный путь и падающие звезды.

Данное озеро находится на самой границе Таджикистана и Афганистана. Зоркуль в переводе с таджикского - «большое озеро», но раньше его называли «Памирское озеро Виктории». Так его окрестил первый европеец Джон Вуд, который смог воочию полюбоваться им в далёком 1838 году и сравнить его с неоценимой красотой королевы Виктории.

Озеро территориально расположено в природном заповеднике под одноимённым названием «Зоркуль», который руководство Таджикистана образовало в середине 2000 года. Целью создания заповедника стало желание сохранить уникальность естественного комплекса природы Восточного Памира. Также была взята под контроль последняя в мире гнездовая колония диких горных гусей, достигающая почти 700 голов. Общая площадь этого заповедника совместно с самим озером практически достигает 88 га.

В самом длинном месте Зоркуль достигает свыше 20 км. Озеро служит истоком Памира, который относится к бассейну Амударьи.

КУЛИКАЛОН

Куликалон Источник: plantarium.ru

Куликалонские озера представляют собой группу из трех ледниковых озер в Зеравшанских горах на юго-западе Согдийской области Таджикистана. Озеро располагается на высоте около 2800 м в западной стороне большого Куликалонского котловина. В летнее время здесь царит тёплая погода, растут густые арчовые леса. Озёрная вода тоже становится достаточно тёплой, что позволяет даже купаться в нём.

Северная береговая линия причудливо исполосована скальными мысами и извилистым проливом, который отделяет от суши остров достаточно большой площади. На этом острове можно наблюдать огромное количество зелёной растительности и колоний птиц. Озера и их окрестности были определены BirdLife International в качестве важной зоны обитания птиц.

Чтобы быть всегда оставаться на связи при поездке к горным озерам Таджикистана воспользуйтесь надёжной связью компании «МегаФон Таджикистан».

Для общения с друзьями воспользуйтесь приложением «МегаФон Life». Это приложение включает в себя не только функции мессенджеров, как общение, групповые чаты, звонить, обмениваться фото, видео и другими файлами, но и личного кабинета и управление программой лояльности «Спасибо». С помощью этой программы вы также можете следить за расходами, управлять услугами и опциями, менять тариф, контролировать остатки по пакетам, менять накопившиеся баллы на минуты, SMS и Интернет. Функция электронного кошелка в приложение позволяет пополнять баланс близких людей, независимо от оператора, оплачивать различные услуги, используя средства со счета телефона.

Компания «МегаФон Таджикистан» выступает партнером спецпроекта «Таджикистан начинается с тебя» - это онлайн путеводитель по нашей стране, где вы сможете найти полезную информацию о внутреннем туризме, контакты туроператоров, гостиниц, лайфхаки для начинающих туристов, познавательные интересные истории от наших иностранных авторов, которые лично убедились в гостеприимстве таджикистанцев, красоте таджикских гор и многое другое.

С другими материалами спецпроекта можно ознакомиться здесь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.