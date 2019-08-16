В середине сентября впервые в Таджикистане состоится Go Viral Dushanbe Festival 2019. Спонсором фестиваля выступает посольство США в Таджикистане, сообщается на сайте фестиваля.
«Go Viral – международный фестиваль, который объединяет инноваторов в сфере медиа, культуры, бизнеса и технологий из Казахстана, Центральной Азии и Соединенных Штатов для того, чтобы узнать о последних трендах и больших идеях от передовых мыслителей и лидеров мнений из различных сфер», - сообщается на сайте фестиваля.
Фестиваль пройдет 14-15 сентября в Исмаилитском центре города Душанбе, регистрация уже открыта.
«Не упустите возможность послушать выступления топовых спикеров и узнать об основных трендах в сферах бизнеса, медиа, технологий и инноваций. Участие в нашем мероприятии бесплатное, но количество мест ограниченно. Поспешите оставить свои заявки на участие по ссылке», - сообщают организаторы.
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