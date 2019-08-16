В Матчинском районе Таджикистана задержали еще двух «народных целителей» по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении женщин-клиенток. Сюжет задержания одного из них показали по государственным телеканалам, а о другом задержании сообщает «Ахбор».

На кадрах пресс-службы МВД видно, как 35-летний житель джамоата Палдорак Матчинского района Мирзоюсуф Нодиров задержан и допрашивается в голом виде.

"Ко мне обращались психически больные люди, молодые женщины и мужчины за амулетом счастья и успеха. Я читал по аятам Корана и они исцелились", - говорит Нодиров в сюжете.

В сюжете сообщается, что он был задержан во время домогательства к своей клиентке - 25-летней женщины из данного района. Он пообещал изгнать из нее злых духов.

В отношении него возбуждено уголовное дело за развратные действия (ст. 142 УК РТ), она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Тем временем, «Ахбор» со ссылкой на источники сообщает, что 13 августа в этом же районе был задержан мулла Рахматулло по кличке Девона (Безумный).

"Он был уличен в домогательствах с помощью скрытой камеры. Клиентка целителя согласилась сотрудничать со следствием и запечатлела один из сеансов. На кадрах видно, как мужчина поднимает подол ее платья и притрагивается к телу. Рахматулло выпущен из-под стражи на основе мирового соглашения сторон. Он заплатил потерпевшей компенсацию в размере 30 тыс. сомони (более $3 тыс.)", - сообщает «Ахбор».

Подобные факты, когда в Таджикистане задерживают мулл или так называемых "народных целителей", изгоняющих из суеверных людей неких "джиннов", за домогательство.

В конце июля правоохранители задержали муллу в Восейском районе Таджикистана, который дал признательные показания в педофилии. Сюжет об этом показали по государственному телеканалу «Точикистон».

44-летний Сулаймон Саъдиев, по версии следствия, занимался экзорцизмом: он тоже "изгонял бесов", только из из детей. В сюжете отмечалось, что "мулла" каким-то образом заманивал малолетних девочек к себе домой и совершал над ними сексуальное насилие.

Несколько лет назад был осужден Асадулло Иброхимов, известный как "мулла-колдун", которого признали виновным в домогательстве к пациентке.

Примерно в то же время был арестован некий Мулло Джаббор, который, называя себя колдуном, подговорил группу молодых людей совершить грабеж (при этом он утверждал, что, используя магию, помешает милиции раскрыть преступление).

Позднее были арестованы двое жителей Шахринавского района, которые обещали людям, используя колдовские ритуалы, вернуть их родственников из Сирии.

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