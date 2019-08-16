В Душанбе завершился чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди молодежных сборных до 19 лет. По его итогам сборная Таджикистана под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова выиграла серебряные медали. Победителем турнира стала молодежная сборная Ирана, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

В заключительном, пятом туре молодежная сборная Таджикистана сыграла вничью со сверстниками из Ирана – 1:1. Таджикская «молодежка» вела в счете 1:0 после гола Рустама Соирова на 39-й минуте, однако не смогла удержать победный результат. Играя весь второй тайм вдесятером после удаления капитана команды Манучехра Сафарова, наши футболисты пропустили обидный гол за десять минут до конца матча. Отличился Махди Хашемнежад Рахимабади.

В другом матче пятого тура молодежная сборная Узбекистана взяла верх над командой Туркменистана со счетом 2:0.

По итогам чемпионата CAFA-2019 молодежная сборная Ирана, набрав 10 очков, выиграла золотые медали. «Серебро» досталось «молодежке» Таджикистана, в активе которой 8 очков. Замкнула призовую тройку сборная Узбекистана, набравшая пять очков в четырех сыгранных играх.

На торжественной церемонии закрытия чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации победители и призеры были награждены медалями соответствующих степеней. Приз «Fair play» получила сборная Ирана. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий молодежной сборной Таджикистана Шахром Самиев, забивший 4 мяча.

Приз самого полезного игрока турнира получил голкипер молодежной сборной Ирана Амир Хоссейн Никпур, который пропустил всего один мяч в завершившемся чемпионате.

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