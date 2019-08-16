Президент Таджикистана подписал решение правительства республики о продлении срока перерегистрации сим-карт на ID-паспорта до 15 февраля 2020 года, об этом «АП» сообщил источник в правительстве страны.

Ранее источник «АП» в правительстве страны заявил, что срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта будет продлен до 31 декабря текущего года.

«Но президент принял решение о продлении срока перерегистрации до 15 февраля 2020 года», - отметил источник.

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода на встрече с журналистами заявил, что несмотря на то, что рабочий день паспортных столов был продлен до 22:00, они не успевают выдать ID-паспорта всем гражданам до назначенного срока - к 15 августа, чтобы жители перерегистрировали свои сим-карты.

Он тогда отметил, что паспорта образца 1996 года будут действовать до конца указанного в них срока,  так как их действие никто не отменял.

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"Паспорта образца 1996 года являются действительными, никто не отменял их действие. По распоряжению правительства, только абоненты мобильных компаний должны перерегистрировать имеющиеся сим-карты на ID-паспорта», - подчеркнул тогда министр.

Служба связи раньше тоже заявляла, что может продлить срок перерегистрации сим-карт по ID-паспортам.

Согласно ранее принятому постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг,  связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года), которое вступило в силу 15 февраля, все абоненты сотовых операторов должны перерегистрировать свои сим-карты на  ID-паспорта образца 2014 года.

В связи с этим в паспортных столах образовались огромные очереди.

МВД официально заявило, что может выдавать только 50 тыс. ID-паспортов в месяц. Позже МВД продлило рабочий день паспортных отделов до 22:00, чтобы граждане успели перерегистрировать свои сим-карты до 15 августа.