Дочь известного футболистам Умеда Алидодова - Ясмина в свои 16 уже успела покорить своим пением Арабские Эмираты. Сегодня она побывала в студии радио Asia-Plus и спела радиослушателям вживую.

Ясмина Алидодова приехала в Таджикистан и сейчас поет под началом Тахмины Рамазановой, солистки группы "Авесто".

Ясмину Алидодову уже знают за рубежом: с раннего детства она пела в эфире популярного телеканала в Арабских Эмиратах, участвовала в российском реалити-шоу "Кто ты?!".