До 1 января 2020 года власти Узбекистана намерены изменить систему регистрации иностранцев, сообщил вице-премьер Азиз Абдухакимов, пишет Фергана.

По его словам, туристов планируется регистрировать при пересечении государственной границы. «Ты въехал по билету, прошел границу, считай — ты уже зарегистрирован», — пояснил Абдухакимов.

Он рассказал, что в настоящее время разрабатывается программное обеспечение, которое позволит собирать туристический сбор.

«Оно будет работать по абсолютно новому механизму. В указе президента «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан», опубликованном 15 августа написано: внедрение порядка оплаты сбора в зависимости от вида транспорта при въезде иностранных туристов. То есть это будет включено либо в авиабилет, либо в транспорт, либо при пересечении. Чтобы турист в любом месте оплатил туристический сбор, и все», — обрисовал картину вице-премьер.

Туристический сбор был введен в Узбекистане в октябре 2012 года. Поначалу он был фиксированным и составлял $2 за один день пребывания в гостинице. В октябре 2017 года его установили на уровне 10% от минимальной зарплаты за каждый день пребывания в стране (чуть больше $2).

В мае 2018 года было решено учитывать количество дней, которые турист проводит в Узбекистане. За регистрацию до 30 дней включительно туристы платят 2% от размера минимальной заработной платы (МРЗП) за каждый день пребывания в республике. То есть месяц жизни в Узбекистане обходится примерно в $13. Если же он остается на больший срок, то плата составит $5. Такая система выгодна для тех, кто приезжает не более чем на десять суток (плата за этот период составит $4,3).

До ее введения пошлина для туристов из дальнего зарубежья составляла $20 независимо от срока нахождения в стране.

Что касается вопроса регистрации, в 2018 году Госкомтуризм предложил сделать ее бесплатной для иностранцев, въезжающих в страну на срок до 30 дней, но законопроект не был утвержден. Позже для туристо вввели онлайн-регистрацию, внедрили электронные визы.

По словам Абдухакимова, основная цель указа «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» состоит в увеличении числа туристов до 10 миллионов в год не позднее 2022 года.

«Если в 2016 году число посетителей составило 1,3 миллиона человек, то в 2017 году — 2,7 миллиона, в 2018 году — 5,4 миллиона, в 2019 году ожидается 6,3−6,4 миллиона», — сообщил узбекскуий вице-премьер.

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