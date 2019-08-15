В парках Душанбе установили Wi-Fi. Им можно пользоваться бесплатно: радиус действия в 200 метров, скорость – больше мегабайта.
Теперь и гики – увлеченные высокими технологиями молодые люди – выходят на свежий воздух.
Бесплатно можно общаться по Skype, смотреть фильмы и загружать файлы в пяти парках – Рудаки, Айни, Дониш, Молодежном и Фирдавси.
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