ГУП «Таджикдипсервис» при министерстве иностранных дел организовало экскурсию в ущелье Арху для глав дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в республике. Иностранных дипломатов в этой экскурсии сопровождал лично министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства РТ.

Живописное ущелье Арху расположено в восточной части Ромита на расстоянии 75 км от города Вахдат на высоте 1900 метров над уровнем моря.

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По ущелью протекает река Рудипок с кристально чистой водой, которая берет свое начало в горных родниках и ручьях. Местность привлекает своими красивыми высокими горами, богатой флорой и фауной, чистым горным воздухом и приятным свежим ветерком.

Администрация города Вахдат встретила иностранных гостей с особым радушием и теплотой в новом туристическом комплексе «Арху», открытом Эмомали Рахмоном 2 августа. Для гостей была организована выставка изделий местных ремесленников, лечебных трав, фруктов и сухофруктов ущелья, отмечается в сообщении.

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