С нового года правительство Узбекистана будет оплачивать иностранным компаниям часть стоимости кино-, теле- и видеофильмов, клипов, мультфильмов, аниме, рассказывающих об Узбекистане, сообщает Озодлик.

Как сообщается в указе президента Шавката Мирзияева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в республике Узбекистан», «часть затрат зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции на территории Республики Узбекистан компенсируется за счет средств государственного бюджета в размере до 20 процентов от затрат, произведенных на территории республики, но не более 300 тысяч долларов США за единицу продукции».

Из стран СНГ подобная норма введена пока только в Узбекистане.

Кроме того, компаниям, которые хотят снять художественные и документальные фильмы об истории и об исторических и легендарных личностях Узбекистана, будет предоставлен грант в размере 30 процентов, но не более 3 миллиардов сумов (около $333 тыс.) за фильм.