О том, как реализовать своё право на свободу выражения мнений, свободу слова и информации, как обеспечить журналистов доступом к информации, а государственные структуры повысить свою открытость – в течение нескольких дней будут обсуждать таджикские юристы, правозащитники и адвокаты – участники первой академии медиа права в Таджикистане, которая началась сегодня, 15 августа в Душанбе, сообщает офис Internews в Таджикистане .

«Законодательство в области СМИ и его применение являются основополагающими факторами для свободы слова. Кроме языка ненависти и принуждения к насильственным мерам, законодательство в области СМИ не может накладывать ограничения и нарушать права людей», — отметил перед началом Академии медиа права Крисс Эдвардс, региональный менеджер ЮСАИД по Центральной Азии.

По его словам, медийная среда должна обеспечивать безопасность для журналистов, чтобы они могли спокойно освещать события в рамках закона и не бояться преследований.

— Помогая гражданам получать информацию, вы помогаете улучшить их жизнь и осуществить их права на свободу самовыражения, — сказал он.

Директор Общественной Организации «Независимый центр по защите прав человека» Шоира Давлатова сказала, что академия медиа права проходит в Таджикистане впервые.

— Заинтересованности много, мы получили очень много заявок и отобрали людей, которые действительно хотят развиваться в этом направлении. В Таджикистане все еще не соблюдается право на получение доступа к информации, отсутствуют юристы, которые работали бы в области медиа права. Поэтому необходимость проведения академии очевидна, мы убедились в этом, когда получили такое большое количество заявок, — сказала Шоира Давлатова.

В свою очередь директор Интерньюс в Таджикистане Абдумалик Кадиров отметил, что среди участников академии много новых лиц.

— Значит, в эту сферу вливаются новые силы. Мы давно не проводили такие встречи, все те правозащитники, которые занимались вопросами доступа к информации и защитой журналистов, мы их всех знаем, но сегодня я вижу новые лица, мне отрадно, что молодые люди хотят помочь журналистам выражать свое мнение, — сказал он.

Большинство участников академии действительно молодые люди — юристы медиа и информационных агентств, юристы СМИ, молодые адвокаты, а также студенты 4-5 курсов юридических факультетов. Каждый из них выразил желание развиваться в этой сфере.

— Медиа право – это не только журналистика, это всё, что касается информационных технологий, обеспечения государственных услуг онлайн — очень большой аспект интересных тем для юриста, — говорит региональный консультант по медиаправу проекта MediaCAMP, юрист из Казахстана Ольга Диденко. – У нас в Казахстане большой пул медиа юристов и не одна поправка в законы, которая касается деятельности журналистов, медиа не проходит без нашего участия, мы всегда вовлечены в процессы формирования законодательства. Нам хотелось бы передать весь этот опыт вам.

Академия будет проходить в течение четырёх дней, перед участниками выступят ведущие международные и национальные эксперты в области медиа права. Программа Медиа Академии состоит из теоретического курса, практического обучения, консультативных встреч и профессиональных дискуссионных бесед.

Это мероприятие организовано общественной организацией «Независимый центр по защите прав человека».

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