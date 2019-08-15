Столичная милиция уверяет, что ни одно обращение граждан о правонарушениях в том, числе жалобы подвергшихся насилию женщин, не остается без внимания.

УМВД Таджикистана по городу Душанбе просит всех граждан и гостей столицы в любое время суток обращаться к ним, если они стали свидетелями или жертвами правонарушений.

«В УМВД города имеется телефон доверия - 221-15-00, по которому в любое время суток можно соединиться с дежурным офицером», - сообщили в столичной милиции.

Там посоветовали гражданам при обращении по вышеназванному телефону зафиксировать время звонка, записать данные о принявшем сообщении дежурном офицере.

Кроме того, граждане могут обращаться к руководству душанбинской милиции посредством электронной почты [email protected] и официальной страницы УМВД в Фейсбуке – ее название «Раёсати ВКД дар шахри Душанбе».

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