Шведские ученые-медики назвали группу крови, которая неуязвима перед раком. Выяснилось, что наименьшее число заболевших столь опасным заболеванием среди тех людей, у которых I группа крови, передает МедикФорум.

Ученые Каролинского института в Швеции начали свое исследование полвека тому назад. Они наблюдали за больными в клиниках Великобритании. На протяжении 35 лет было исследовано более миллиона пациентов.

В ходе экспериментов было установлено, что люди с первой группой крови наименее всего подвержены раковым заболеваниям, однако они часто страдают от гастрита и язвы.

Авторы новой работы в этой области подтвердили выводы своих коллег из Англии, ранее заявивших, что люди со второй группой крови чаще других подвержены риску заболеть раком желудка.

У людей с третьей и очень редкой четвертой группой крови чаще всего выявляли рак поджелудочной железы.

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