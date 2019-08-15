АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 АВГУСТА

- В Душанбе определится победитель молодежного чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. В заключительном туре сыграют молодежные сборные Таджикистана и Ирана. Начало матча, который состоится на Центральном республиканском стадионе, в 20:00.

- В Душанбе состоится квартирник «Цой вечен»: акустический концерт музыканта Джэка Рока. Начало в 20:00 в «Еспрессо кафе» (возле Минфина).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 АВГУСТА

1935 – Открылась первая детская спартакиада Таджикистана.

2018 - Свыше 250 представителей таджикского бизнеса Таджикистана приняли участие в работе заседания Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте: по итогам подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 100 миллионов долларов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 АВГУСТА

1907-1978 – Родился писатель Хабибулло Назаров.

1913-1983 – Родился переводчик Хабиб Ахрори.

1919 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Сироджиддин Нуриддинов.

1936 -2011 – Родился артист театра и кино Бурхон Раджабов.

1939 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Раджаб Хусейнов.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 15 августа от чешской компании Windy.com.