Опера Лос-Анджелеса, пост генерального директора которой с 2003 года занимал испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, проведет в отношении него расследование в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Как отмечается в обнародованном во вторник, 13 августа, заявлении театра, он привлечет для этих целей "независимый консультационный совет", пишет dw.

"Мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы создать профессиональную сплоченную среду, где все наши сотрудники и исполнители чувствуют себя в равной степени комфортно, а также ощущают, что их ценят и уважают", - подчеркивается в обращении пресс-службы театра.

На фоне обвинений в адрес Пласидо Доминго Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско в свою очередь объявили, что отменят предстоящие выступления звезды.

Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества с Доминго и планировал по этому случаю "особое выступление". В сентябре исполнитель должен был выступить в рамках концерта, знаменующего начало сезона для симфонического оркестра в Филадельфии.

Между тем в Метрополитен-опере в Нью-Йорке заявили, что дождутся результатов расследования в Лос-Анджелесе, прежде чем делать выводы о дальнейшем сотрудничестве со знаменитостью.

Ранее агентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных посягательствах, предположительно, имевших место еще в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена, после того как они отклонили приставания певца.

"Утверждения этих неназванных лиц, касающиеся событий 30-летней давности, вызывают у меня серьезную озабоченность и, в том виде, в котором они изложены, представляются неточными", - заявил в свою очередь Доминго. Он также выразил сожаление, что, возможно, заставил кого-то "почувствовать себя некомфортно".

Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в Мадриде. Его дебют на большой сцене состоялся в опере "Риголетто" в Мехико. По мнению экспертов, лирико-драматический тенор отличается крайне экспрессивной и страстной манерой исполнения.

За свою более чем полувековую карьеру он исполнил порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере.

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