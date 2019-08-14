Опера Лос-Анджелеса, пост генерального директора которой с 2003 года занимал испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, проведет в отношении него расследование в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Как отмечается в обнародованном во вторник, 13 августа, заявлении театра, он привлечет для этих целей "независимый консультационный совет", пишет dw.

12:01 19 января, 2018

«Единственное правило — не позорить публично организацию». О сексуальных домогательствах в ООН

"Мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы создать профессиональную сплоченную среду, где все наши сотрудники и исполнители чувствуют себя в равной степени комфортно, а также ощущают, что их ценят и уважают", - подчеркивается в обращении пресс-службы театра.

На фоне обвинений в адрес Пласидо Доминго Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско в свою очередь объявили, что отменят предстоящие выступления звезды.

Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества с Доминго и планировал по этому случаю "особое выступление". В сентябре исполнитель должен был выступить в рамках концерта, знаменующего начало сезона для симфонического оркестра в Филадельфии.

Между тем в Метрополитен-опере в Нью-Йорке заявили, что дождутся результатов расследования в Лос-Анджелесе, прежде чем делать выводы о дальнейшем сотрудничестве со знаменитостью.

Ранее агентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных посягательствах, предположительно, имевших место еще в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена, после того как они отклонили приставания певца.

"Утверждения этих неназванных лиц, касающиеся событий 30-летней давности, вызывают у меня серьезную озабоченность и, в том виде, в котором они изложены, представляются неточными", - заявил в свою очередь Доминго. Он также выразил сожаление, что, возможно, заставил кого-то "почувствовать себя некомфортно".

Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в Мадриде. Его дебют на большой сцене состоялся в опере "Риголетто" в Мехико. По мнению экспертов, лирико-драматический тенор отличается крайне экспрессивной и страстной манерой исполнения.

За свою более чем полувековую карьеру он исполнил порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере.

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