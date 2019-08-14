Компания МегаФон Таджикистан продолжает развивать сеть точек обслуживания клиентов. Два новых салона открылись в городе Бохтар на ул. Айни (возле Государственного университета города Бохтар) и на рынке Ходжи Шариф. Также вступили в строй три мобильных фирменных салона, которые будут обслуживать жителей отдаленных джамоатов Хатлона.
Мобильные салоны предназначены для поездок по населенным пунктам, где пока нет постоянных офисов обслуживания компании МегаФон Таджикистан. «Передвижки» имеют практически тот же функционал: здесь можно подключиться к сети оператора, выбрать выгодный тариф или интернет-пакет, получить консультации по услугам и мобильным гаджетам. Таким образом, у жителей джамоатов появилась возможность получить качественный сервис, не выезжая за пределы своего кишлака.
«Прежде для решения мобильных вопросов абонентам из районов зачастую приходилось ехать в тот населенный пункт, где есть салон их оператора. А сейчас наш фирменный салон сам приезжает к клиентам, им уже не нужно тратить деньги и время на дорогу. Благодаря тому, что мы запустили сразу три мобильных салона, качественное обслуживание будет доступно большему числу жителей региона», – отмечает Маджид Сайтасанов, директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как узнать, что твой ребенок хочет покончить с собой
Атамбаеву предъявили новые коррупционные обвинения
Девять женщин обвинили певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
В Узбекистане появятся туристические махалли, кишлаки и аулы
«Худжа-командир» Каримов и его «подвиги» во время гражданской войны в Таджикистане
Facebook нанимал работников для расшифровки голосовых сообщений пользователей
Китай построит 7 медцентров в районах Хатлона
Tcell и Первый Микрофинансовый Банк представляют совместные карты «Корти Осон»!
Таджикистан возобновил полёты в Иран. Летать в Мешхед будет Tajik Air
Правительство Таджикистана продлило срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста