Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода провел встречу с представителем китайской компании "Neusoft Medical Corporation" Дан Заном, по итогам которой подписан меморандум о строительстве медицинских центров в семи городах и районах Хатлона, сообщает пресс-служба администрации главы Хатлона.

Курбон Хакимзода отметил, что в Хатлонской области не хватает медицинских центров с современным оборудованием для обследования больных, и жители области вынуждены выезжать для этого за пределы области. "Мы будем рады строительству медицинских центров в области и выделим для их возведения землю в городах и районах области", - цитирует главу областм его пресс-служба.

Глава Хатлона поблагодарил китайских партнеров за сотрудничество и их участие в развитии региона.

Он предложил построить медицинские центры в Бохтаре, Кулябе, Нуреке, Шахритузе, районах Балхи, Восеъ, Фархор, где эти центры смогут обслуживать жителей сразу нескольких районов.

Дан Зан также поблагодарил главу области за теплый прием и отметил, что "Neusoft Medical Corporation" занимается поставкой современного медоборудования и планирует в рамкам договорённости руководства двух стран оказать помощь в развитии инфраструктуры в Хатлонской области.

Пресс-службы главы Хатлона отмечает, что согласно достигнутых договоренностей, китайская компания построит и предоставит новейшее оборудование за беспроцентный кредит сроком до 10 лет. Однако о сумме кредита не уточняет.

Хакмиджон Рузиев, учредитель медицинского центра «Акси Шифо», который участвовал в этой встрече, отметил, что данная встреча было организована для обсуждения условий и участия сторон в реализации проекта. После встречи проект строительства медцентров в городах и районах области будет доработан и реализован. "Пока еще не известно, когда начнутся строительные работы. Сумма и срок реализации проекта тоже будут уточнены после разработки проекта", - добавил Рузиев.

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