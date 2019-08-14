Авиакомпания Tajik Air возобновила полёты из Таджикистана в Иран и обратно. Полеты по маршруту Душанбе - Мешхед - Душанбе будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам, сообщили «АП» в авиакомпании.

«Вчера, после почти годовой приостановки, мы выполнили первый рейс по маршруту Душанбе - Мешхед – Душанбе. У нас уже запланированы авиарейсы по этому маршруту до 26 октября 2019 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах «Боинг-767», - сообщили в авиакомпании.

Напомним, что авиарейсы между Таджикистаном и Ираном возобновились в начале июня, после почти годовой приостановки. 6 июня иранская авиакомпания Varesh Airlines осуществила свой первый рейс по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед. По сообщению посольства Ирана в Таджикистане, авиарейсы Varesh Airlines по этому маршруту будут выполняться раз в неделю - по четвергам.

Регулярные полеты по маршруту Мешхед-Душанбе-Мешхед перед этим осуществляла иранская авиакомпания Aseman Airlines. Рейсы были прекращены в конце сентября 2018 года по инициативе иранской стороны. С таджикской стороны полеты в Иран осуществлялись авиакомпанией Tajik Air, которая также прекратила полеты из-за финансовых проблем.

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