Теперь стоять в очередях не надо

Правительство Таджикистана приняло решение о продлении срока перерегистрации сим-карт на ID-паспорта до 31 декабря, об этом «АП» сообщил источник в правительстве страны.

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода на встрече с журналистами заявил, что несмотря на то, что рабочий день паспортных столов был продлен до 22:00, они не успевают выдать ID-паспорта всем гражданам до назначенного срока - к 15 августа, чтобы жители перерегистрировали свои сим-карты.

Он тогда отметил, что паспорта образца 1996 года будут действовать до конца указанного в них срока, так как их действие никто не отменял.

"Паспорта образца 1996 года являются действительными, никто не отменял их действие. По распоряжению правительства, только абоненты мобильных компаний должны перерегистрировать имеющиеся сим-карты на ID-паспорта», - подчеркнул тогда министр.

Служба связи раньше тоже заявляла, что может продлить срок перерегистрации сим-карт по ID-паспортам.

Согласно ранее принятому постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года), которое вступило в силу 15 февраля, все абоненты сотовых операторов должны перерегистрировать свои сим-карты на ID-паспорта образца 2014 года.

В связи с этим в паспортных столах образовались огромные очереди.

МВД официально заявило, что может выдавать только 50 тыс. ID-паспортов в месяц. Позже МВД продлило рабочий день паспортных отделов до 22:00, чтобы граждане успели перерегистрировать свои сим-карты до 15 августа.

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