За ходом учений, которые завершаются сегодня на полигоне «Джелонди» в ГБАО, будут следить министр обороны Таджикистана, генерал-полковник Шерали Мирзо, высокопоставленные чины из Генштаба Народно-освободительной армии Китая.
На учениях солдаты и офицеры двух армий отработали совместные действия по отражению террористических угроз.
В ходе учений были задействованы авиация, танки и артиллерия, а также мотострелковые части.
Целью проведения совместных учений стала отработка совместных действий войсковых подразделений Таджикистана и Китая по ликвидации террористических и экстремистских групп, планирования таких мероприятий в случае возникновения террористической угрозы, минимизации последствий, об этом «АП» сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Таджикистана Ориф Нозимиён.
«Свои действия на полигоне Джелонди 14 августа отработают как авиация, так и танки и бронетранспортеры, артиллерийские установки и другое специальное вооружение и техника», - отметил пресс-секретарь.
По итогам учений наиболее отличившиеся солдаты и офицеры Таджикистана и Китая будут награждены памятными подарками.
В последний раз такие учения между Таджикистаном и Китаем проводились в конце 2016 года.
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