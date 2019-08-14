Находясь за рулем своего автомобиля марки «ВАЗ-21014», парень оскорблял девушку-пешехода и допустил в отношении нее домогательство, сообщает пресс-центр УМВД РТ.
«Вечером 12 августа молодая девушка из Душанбе посредством социальных сетей распространила информацию о том, что молодой водитель автомашины с государственным регистрационным номером 0014 ЕС 01 нецензурно выразился в отношении нее и при этом рукой дотронулся до ее ноги», - отмечается в сообщении.
Ровно через час после появления информации в соцсетях сотрудники столичной милиции по данному факту задержали 27-летнего жителя района Рудаки Заробиддин Давлатов, сообщает УМВД Таджикистана по городу Душанбе.
Приговором суда столичного района Сино от 13 августа Давлатов за мелкое хулиганство привлечен к пяти суткам административного ареста.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Правительство Таджикистана продлило срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта
В ГБАО завершаются совместные учения армий Таджикистана и Китая
В Дубае арестован "Худжа-командир". Душанбе добивается экстрадиции
Чемпионат CAFA-2019: Таджикистан сыграл с Узбекистаном вничью
Один из организаторов бунта в колонии Худжанда приговорен к пожизненному заключению
В Душанбе будут чествовать тыкву
20 лет получил житель Согда за то, что отрубил жене голову
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 14 августа 2019 года
Фотохроника солнечного озера. Кто и как строил Комсомольское озеро в Душанбе
"Мелкие расходы в виде ресторанов": как отдыхали вожди большевиков
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста