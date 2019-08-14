Экс-полевой командир бывшего Народного фронта Таджикистана Худжа Каримов был задержан по просьбе таджикских властей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Таджикские власти готовят документы для его экстрадиции из Дубая в Душанбе, об этом «АП» сообщил пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

Худжа Каримов, более известный как "Худжа-командир", был объявлен в международный розыск по линии Интерпола в конце 2008 года.

Тогда Таджикистан обратился к странам-членам организации оказать содействие в розыске и экстрадиции полевого командира, подозреваемого в совершении ряда преступлений на территории Таджикистана в годы гражданской войны.

В частности, ему инкриминируется убийство, вымогательство, грабеж.

Предположительно, по данным таджикского бюро Интерпола, Худжа Каримов тогда находился на территории Малайзии.

Напомним, Худжа Кримов - полевой командир «Народного Фронта». В 1992-93 г.г. – первый заместитель командира спецбригады МО РТ, экс-президент Федерации футбола Таджикистана.

В ноябре 1998 года он был арестован прямо в здании парламента. Ему было предъявлено обвинение в организации убийства депутатов Саидшо Шоева и Тагая Шукурова, но вскоре он был освобожден.

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