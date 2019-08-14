Молодежная сборная Таджикистана (U-19) по футболу 13 августа вечером провела свой третий матч на проходящем в Душанбе чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA). В предпоследнем туре подопечные Зайниддина Рахимова сыграли в результативную ничью со сборной Узбекистана – 2:2.
В составе команды Таджикистана голы на свой счет записала Амадони Камолов и Рустам Соиров, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.
В другом матче четвертого игрового дня сборная Ирана была сильнее команды Афганистана – 2:0.
После четырех сыгранных туров произошла смена лидера. Сборная Ирана, набрав 9 очков, единолично возглавила турнирную таблицу. Молодежная сборная Таджикистана с 7-ю очками расположилась на второй строчке.
Теперь победитель молодежного чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации определится в заключительном туре. Для выигрыша золотых медалей молодежную сборную Таджикистана устроит только победа над сборной Ирана. Эта встреча пройдет в четверг, 15 августа, на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 20:00 часов.
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