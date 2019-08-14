Верховный суд Таджикистана рассмотрел в режиме секретности уголовные дела подозреваемых в организации беспорядков в худжандской колонии и приговорил к пожизненному заключению Амирали Давлатова, которого власти называют одним из организаторов бунта в тюрьме.

Приговор в отношении Амирали Давлатова и 32 других осужденных, участвовавших в бунте в худжандской колонии, был вынесен в конце июля, но не оглашается Верховным судом.

В судебных инстанциях страны «АП» удалось узнать только о приговоре в отношении А. Давлатова. Сведения о том том, что какие сроки получили остальные участники бунта, держатся в тайне.

Все заключенные – участники бунта обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении.

Во время беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде, которые произошли в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальной информации, погиб 21 заключенный. При бунте были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Амирали Давлатов был членом небезызвестной «банды Маханова». Напомним, Верховный суд Таджикистана 20 марта 2014 года признал членов группировки Алимурода Маханова виновными в терроризме. Главарь группировки Маханов был осужден на 21 год колонии. Амирали Давлатова приговорили к 19 годам лишения свободы.

Они готовились провести серию взрывов на въездах в Душанбе по четырем направлениям, а также должны были взорвать здания ГКНБ и МВД страны.

По данным спецслужб, Маханов являлся активным членом Исламского движения Узбекистана и был назначен эмиром ИДУ в регионе. Сам А. Маханов был убит в ходе подавления бунта в колонии №3/2 ГУИУН в Вахдате вечером 19 мая.

Беспорядки в колонии строгого режима 3/3, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября 2018 года. Во время бунта, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. Также были убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

За организацию бунта и беспорядков в колонии на скамью подсудимых попали 33 заключенных и 9 сотрудников колонии, в том числе и ее начальник. Как ранее сообщало «АП», девять сотрудников колонии Худжанда были признаны виновными судом по части 2 статьи 322 (Халатность) Уголовного Кодекса республики и получили от 2,6 до 4 лет лишения свободы.

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