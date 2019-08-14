Минсельхоз Таджикистана совместно с мэрией Душанбе проведет 25 августа в столичном торговом центре «Мехргон» Праздник тыквы.

В празднике со своими выращенными тыквами примут участие земледельцы из городов Гиссар, Турсунзаде, Вахдат, районов Рудаки и Шахринав, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Ранее в различных городах  и районах Таджикистана проводили праздники дыни и меда.

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